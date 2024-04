Os trabalhadores da Autoeuropa votam esta terça-feira e quarta-feira a proposta da administração de manter o pré-acordo laboral para o próximo triénio que tinham rejeitado dia 3 de abril, mas agora válido por apenas dois anos.

A proposta da administração da fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal, mantém todas as regalias que estavam previstas no pré-acordo, incluindo os aumentos salariais de 6,8% em 2024 e um aumento mínimo de 2,6% em 2025, ou de 0,6% acima da inflação média do ano anterior.

A proposta que será votada no referendo prevê também um prémio de objetivos anual, que, segundo a Comissão de Trabalhadores (CT), poderá proporcionar, em média, mais de 2.500 euros a cada trabalhador, e um prémio único a atribuir em 2025, equivalente a um mês de salário, pelo lançamento do novo modelo híbrido T-Roc, que será produzido a partir do próximo ano na Autoeuropa.

No passado dia 3 de abril, 3.932 trabalhadores (57,7%) rejeitaram o pré-acordo laboral e só 1.645 (41,8%) deram o voto favorável ao documento para o próximo triénio.