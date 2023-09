O Governo voltou a reunir com os representantes dos trabalhadores do parque industrial da Autoeuropa para fazer um ponto de situação sobre os temporários dispensados devido à suspensão da produção. No terreno, estão já “algumas soluções”, que incluem a formação através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) ou a agilização do acesso a um apoio no desemprego, já previsto na lei, aos trabalhadores que não tenham o período de descontos necessários para aceder ao subsídio de desemprego.

É isso que diz Daniel Bernardino, coordenador das comissões de trabalhadores do Parque Industrial da Autoeuropa, ao Observador, após o encontro em que, da parte do Executivo, estiveram os secretários de Estado do Trabalho, da Segurança Social e da Economia. “Foram encontradas algumas soluções, mas não tantas quanto esperaríamos“, lamenta Daniel Bernardino.

Segundo o representante dos trabalhadores do parque industrial (ou seja, dos fornecedores da Autoeuropa, muitos dos quais também estão a ser afetados pela suspensão de produção), dos 425 temporários dispensados, 276 “foram identificados como tendo sido inscritos [no IEFP] para se tentar encontrar uma solução, seja através de formação, seja para receberem mais rapidamente um subsídio de desemprego, no caso daqueles que não tinham direito”.

