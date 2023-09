A revista está disponível nas bancas e em www.510.pt, com portes grátis até dia 8 de Outubro.

As bananas são famosas e tornaram-se capa de revista. O novo guia de viagem Observador Lifestyle é dedicado à Madeira e reúne, em 160 páginas, as sugestões obrigatórias mas também os segredos, as novidades e até as dicas de quem lá vive.

Da costa norte à costa sul, das fajãs tropicais às terras altas, de Funchal ao Porto Santo, três equipas de jornalistas e fotógrafos percorreram as ilhas de uma ponta à outra, maravilhados com a sua variedade. Porque se é verdade que desde cedo a Madeira tem atraído visitantes pelas suas qualidades climatéricas, conhecê-la bem é perceber que há muito para descobrir para além do sol e da “primavera eterna”. O convite deste guia é que faça isso mesmo, com a ajuda de mapas ilustrados por Margarida Esteves.

Com verbos como “passear”, “comer”, “mergulhar” e “comprar”, o guia está dividido por zonas e inclui passeios no meio da natureza, restaurantes, praias, artesanato e até páginas de shopping com souvenirs originais.

Com direção de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, este número está disponível por 8,90€ no formato papel e 5,90€ na versão digital. Está à venda nas bancas e também online, em 510.pt com portes grátis até 8 de Outubro.

É o quarto guia de viagem publicado com a marca Observador Lifestyle, depois de outros volumes dedicados aos Açores e às Pousadas de Portugal. Um guia para o ano inteiro e para colecionar.

Siga-nos no Instagram para estar sempre a par das novidades.