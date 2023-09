A lista de mulheres que acusam Russell Brand de má conduta sexual continua a aumentar à medida que a Polícia Metropolitana de Londres (MET) apela ao contacto das vítimas. Olivia, assim lhe chama a BBC, acusa agora o comediante de se ter exibido à sua frente — mostrando-lhe o pénis — e de se ter depois rido quando contou o episódio no seu programa da Radio 2 da BBC.

Uma investigação do jornal The Times e do canal Channel 4 revelou que quatro mulheres dizem ter sido vítimas de violação, agressão sexual e abuso emocional por parte do o ator e influencer durante o período de 2006 a 2013. A nova acusação remonta a 2008, quando Olivia trabalhava numa empresa de comunicação no mesmo edifício da BBC, em Los Angeles.

A 16 de junho de 2008, a mulher abriu a porta a Brand e à sua equipa, que iam gravar um episódio do “The Russell Brand Show” para a Rádio 2, e seguiu depois para a casa de banho à procura de um medicamento para a sinusite. Pelo caminho, passou pelo estúdio.

Quando se baixou para ver o armário de medicamentos, diz ter sentido alguém atrás de si. Quando se virou, encarou as virilhas de um homem despido. “Assustei-me, levantei-me e apercebi-me que era o homem que eu tinha deixado entrar — o Russell”, disse à BBC.

No diálogo que se seguiu, o comediante comentou a sua aparência e afirmou que ia ter relações sexuais com Olivia. “Eu disse: ‘Não, não vais”, conta, acrescentando que Russell mostrou depois o pénis e “serviu-o como se estivesse a servir comida a alguém”.

“Houve um pouco de brincadeira porque eu não sabia o que fazer”, revela, lembrando que se sentiu encurralada. Russell acabou por sair da casa de banho depois de alguém da sua equipa o ter chamado.

Momentos depois, o comediante comentou o momento, entre risos, no estúdio. O episódio acabou por ir para o ar a 21 de junho e Olivia afirma ter-se sentido enojada quando ouviu a conversa entre Russell e o co-apresentador Matt Morgan.

