Para ser rápido no arranque, é necessário muita potência, baixo peso e tracção quanto baste. Daí a curiosidade em torno deste comparativo, destinado a ver quem é o mais rápido entre um F1, modelos de WRC e de Rallycross (WRX), uma KTM de MotoGP e uma SuperVan eléctrica.

Com potências entre 270 cv e 2012 cv, com pesos a oscilar entre 157 kg e 1680 kg, não era fácil à partida atribuir favoritismos, o que tradicionalmente pende para o lado da melhor relação potência/peso. E esta favorece a KTM de MotoGP que, com 270 cv a puxar por 157 kg, exibe uma relação de 1,72 cv/kg.

Num patamar diferente, mas mais baixo, surge a Ford E-Transit SuperVan, com 2012 cv e 1680 kg, que usufrui de uma relação de 1,20 cv/kg, muito similar ao Fórmula 1 RB8 da Red Bull, com 1,21 cv/kg em virtude de possuir 850 cv e 700 kg. Com relações potência/peso menos impressionantes surgem os carros de WRC e WRX. O carro de ralis anuncia 550 cv e 1260 kg (0,44 cv/kg), enquanto o de Rallycross fica ligeiramente mais acima no ranking, com 600 cv e 1300 kg (0,46 cv/kg).

O comparativo foi organizado pela Carwow com a colaboração da Red Bull, que patrocina os cinco veículos, conseguindo colocar em pista o RB8 que representou a Red Bull F1 Team em 2012, tendo vencido o Campeonato do Mundo com Sebastian Vettel, bem como um Ford Puma WRC e um Peugeot 208 WRX actuais, a que se juntou a KTM RC16 que o construtor estreou em 2016. Decida quem é o seu favorito, mas tenha presente que os carros de WRC e WRX têm caixas muito curtas, o que os torna mais rápidos no arranque. Veja igualmente em que lugar ficou o furgão eléctrico.