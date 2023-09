Um juiz de instrução do tribunal de Braga pediu o levantamento da imunidade parlamentar de Hugo Carneiro no âmbito do processo das contas do PSD, em que foram feitas buscas na casa do, na altura das suspeitas, ex-secretário-geral adjunto de Rui Rio, avança a CNN.

Hugo Carneiro, enquanto deputado, está protegido por imunidade parlamentar e para responder à justiça é necessário que a mesma seja levantada. À CNN, o social-democrata não quis comentar o caso.

Em julho, Rui Rio e o seu ex-secretário-geral adjunto Hugo Carneiro foram considerados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e pela Polícia Judiciária (PJ) os alegados responsáveis de um esquema de financiamento do PSD que visou transferir os custos salariais das contas do partido para o Orçamento da Assembleia da República. Tudo para alegadamente implementar uma reestruturação e reduzir o passivo do PSD à custa dos fundos públicos do Parlamento.

As suspeitas levaram a uma operação de buscas às sedes nacionais do PSD, da JSD, mas também às sedes distritais social-democratas em Lisboa e no Porto. O próprio Rui Rio, Hugo Carneiro e mais 12 funcionários do PSD e ex-assessores do grupo parlamentar do partido foram alvo de buscas domiciliárias. A PJ mobilizou um total de 100 inspetores para um caso que investiga a alegada prática dos crimes de peculato e abuso de poder.