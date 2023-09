Os sindicatos de professores saíram esta quarta-feira satisfeitos de uma reunião com o presidente do PSD, considerando que o partido está “a estudar uma forma de recuperar o tempo de serviço” congelado de forma faseada.

A conclusão foi transmitida aos jornalistas pelo secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, no final de uma reunião da sede nacional do PSD com as nove organizações de professores e educadores que integram a plataforma sindical formada no ano passado.

Na reunião, as estruturas reafirmaram que “os professores não vão abrir mão dos seis anos, seis meses e 23 dias” de tempo de serviço e que só quando esta questão for resolvida poderá haver paz nas escolas”.

“O presidente do PSD não quis hoje — e compreendemos — nesta primeira reunião dizer já exatamente qual vai ser a posição do PSD, está a dedicar uma semana a questões da educação e pretende no final da semana apresentar as suas propostas”, afirmou Mário Nogueira, que manifestou “satisfação” pela importância dada ao tema pelo PSD

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No entanto, disse que todos ficaram com “a sensação de que o PSD e o dr. Luís Montenegro manifestaram uma grande sensibilidade para o problema, uma grande compreensão para a necessidade de resolver um problema que cria grande instabilidade nas escolas”.

O secretário-geral da Fenprof registou ainda “uma grande disponibilidade” para “soluções faseadas e modelos a discutir”, dizendo que o presidente do PSD demonstrou ter “estudado profundamente” os modelos de recuperação do tempo de serviço na Madeira e nos Açores. “Ficámos com a impressão de que o PSD está a estudar uma forma de poder recuperar este tempo de serviço dos professores”, disse.

Mário Nogueira manifestou a expectativa que o PSD possa terminar esta semana dedicada à educação “não prometendo em vão, mas com dados concretos” e que este seja também um sinal para outros partidos, sobretudo o PS.

“Esperemos que isto ajude outros partidos — nomeadamente o que governa – a perceber que não podem continuar a adiar o problema”, disse, no final de uma reunião de quase três horas.