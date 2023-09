Mais de uma tonelada de cocaína transportada por via marítima foi apreendida nos últimos dias numa operação internacional antidroga em que participou a Polícia Judiciária (PJ) e as autoridades espanholas, anunciou esta quinta-feira a PJ.

Segundo a PJ, a embarcação – com, que navegava da América Latina com destino a Espanha, “transportava um total de 40 fardos de cocaína, com um peso estimado superior a uma tonelada, que foram apreendidos”, tendo também sido detidos os seis homens, dois de nacionalidade albanesa e quatro cidadãos da Guiana, que seguiam a bordo.

A embarcação em causa – um navio de pesca que navegava sem ostentar pavilhão, embora esteja registado em Georgetown, na Guiana – foi intercetada por meios navais da Autoridade Tributária espanhola em pleno Oceano Atlântico, a cerca de 600 milhas náuticas do arquipélago de Cabo Verde, refere ainda a PJ.

A embarcação, os detidos e a cocaína foram levados para um porto espanhol nas ilhas Canárias, Espanha.

A participação da PJ na operação deveu-se à Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes UNCTE), em conjunto com o Corpo Nacional de Polícia e Vigilância Aduaneira da Agencia Tributaria espanhola.