A vida do mentor dos massacres no Brasil detido pela PJ. Matias anda no 9.º ano, passava dias no quarto e só usa uma arma: "a manipulação"

Aos 17 anos, Matias (nome fictício) frequenta ainda o 9.º ano. E era no seu quarto, em Santa Maria da Feira, que passava uma grande parte do seu tempo, à frente do computador, na plataforma Discord. Foi nesta rede social que criou uma comunidade online e incentivava outros jovens, brasileiros, a cometer crimes, como o massacre numa escola em São Paulo, no ano passado, em que foi assassinada uma estudante também com 17 anos. Era em casa, que partilhava com a mãe e com o padrasto, que se isolava do mundo e criava uma realidade alternativa. Uma realidade que teve, no entanto, consequências a um oceano de distância. As consequências iriam, aliás, continuar, se não tivesse sido detido esta semana pela Polícia Judiciária (PJ). É agora suspeito de crimes que incluem homicídio consumado (por instigação) e vários de forma tentada, em que é considerado o autor moral e ficou, esta sexta-feira, em prisão preventiva.

Aparentemente, Matias nunca deixou escapar qualquer sinal daquilo que estava acontecer a partir do seu computador. Pelo menos, ninguém se terá apercebido. A mãe e o padrasto nunca terão desconfiado, avançou ao Observador uma fonte da PJ, e muito menos o pai, que vivia noutra cidade, em Gondomar. Visível era apenas o isolamento em que vivia, tendo um perfil antissocial, com poucos amigos — traços que nunca levantaram suspeitas. Nem na escola. Aliás, não terá nunca sido sinalizado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

A investigação acredita que foi a partir do seu computador, em Santa Maria da Feira, que criou e manteve um grupo no Discord — uma rede social muito utilizada por quem gosta de jogos online –, tendo montado uma vasta rede de contactos. Dela faziam parte jovens brasileiros e até agora ainda não foi identificado mais nenhum português, sendo que a investigação da PJ continua. E para criar contactos no Brasil, nem precisou de viajar até lá. Aliás, conta também uma fonte da PJ ao Observador, Matias nunca esteve naquele país. “Era o fascínio dos miúdos que são brasileiros [nestes ataques] e eventualmente [a facilidade] por uma questão de linguagem, de escrita”, acrescenta a mesma fonte sobre as razões pelas quais Matias terá conseguido levar a cabo alguns planos contando com a ação de jovens brasileiros.