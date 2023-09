Um golo de Clayton, já em tempo de compensação, permitiu ao Casa Pia operar a reviravolta e vencer o Nacional, 2-1, em jogo da primeira jornada do Grupo A da Taça da Liga, disputado esta quinta-feira em Rio Maior.

Witi Quembo colocou os insulares na frente logo aos dois minutos, mas Felippe Cardoso, aos 55, e Clayton, aos 90+4, operaram a reviravolta e garantiram o triunfo dos gansos.

Entrou melhor o Nacional, que inaugurou o marcador logo nos instantes iniciais: Rúben Macedo foi à linha de fundo e cruzou atrasado para Witi encostar, já depois de um defesa casapiano ter falhado o corte.

Aos 22, os comandados de Filipe Martins responderam através de um remate ainda distante de Tiago Dias e, ainda no mesmo minuto, Rúben Macedo esteve próximo de aumentar a vantagem para os insulares, mas valeu a boa intervenção de Lucas Paes.

Aos 30, Felippe Cardoso, de cabeça, assustou o guarda-redes Lucas França e, já em cima do intervalo, Samuel Justo, sozinho ao segundo poste, cabeceou com bastante perigo.

Na etapa complementar, o Casa Pia entrou disposto a mudar o rumo dos acontecimentos e chegou mesmo ao empate.

Aos 55 minutos, numa boa combinação à direita do ataque, Samuel Justo cruzou para Felippe Cardoso, sendo que o avançado, já depois de atirar à barra numa primeira tentativa, acabou por igualar o marcador.

O golo animou a partida e revelou-se mais proveitoso para o Casa Pia, que, galvanizado pelo empate, procurou acercar-se da baliza adversária e conseguir a reviravolta.

Aos 83, a mesma apenas não foi conseguida porque Lucas França, com uma excelente intervenção, impediu o que seria um grande golo de Felippe Cardoso.

Nos minutos finais, o Casa Pia foi sempre mais ativo em busca do triunfo, com o Nacional, ainda que a espaços e no contra-ataque, a responder.

No entanto, o marcador só viria a alterar-se já em tempo de compensação. Aos 90+4, na sequência de um canto à esquerda do ataque, Vasco Fernandes atirou ao poste e na recarga Clayton, que havia entrado aos 75 minutos, finalizou sem dificuldade, selando o triunfo dos ‘casapianos’.

Na próxima ronda, agendada para o dia 1 de novembro, o Casa Pia visita o reduto do Sporting de Braga, equipa que ainda não fez a estreia na presente edição da competição, sendo que uma vitória da formação de Filipe Martins garantirá o apuramento para a fase final da Taça da Liga, que será realizada em Leiria.