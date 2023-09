A GNR deteve um homem, de 25 anos, e uma mulher, de 20, suspeitos de passarem moeda falsa no concelho do Fundão, e a quem foram apreendidos mais de 33 mil euros em notas falsificadas.

A operação foi realizada na quarta-feira, quando a força de segurança recebeu a denúncia de que uma mulher tinha tentado fazer um pagamento com dinheiro falso num estabelecimento comercial no Fundão, no distrito de Castelo Branco.

“Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde localizaram a suspeita”, informou esta sexta-feira, num comunicado, o Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, adiantando que a ação foi desenvolvida através do Posto Territorial da GNR no Fundão.

Segundo a força de segurança, a mulher encontrava-se na posse de 700 notas falsas e seguiu-se uma operação para localizar o outro suspeito, que se encontrava em fuga e foi intercetado na área de serviço de Santarém da Autoestrada 1 (A1), acrescentou a GNR.

O homem estava na posse de 32.500 euros, segundo as autoridades. Além de 294 notas de cem euros, e de 19 notas de 200 euros, foram apreendidos dois telemóveis.

“Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco”, informou a GNR, em comunicado enviado à agência Lusa.