O Banco do Brasil (BB) foi esta quarta-feira notificado pelo Ministério Público Federal (MPF) da abertura de um inquérito civil inédito para apurar as ligações da instituição à escravatura e ao tráfico de pessoas negras no século XIX, à data da sua fundação.

A notícia foi avançada esta semana de forma exclusiva pela BBC Brasil e confirmada pelo próprio Banco do Brasil, à Folha de São Paulo. “O jurídico da instituição analisará o teor do documento e prestará as informações necessárias dentro do prazo previsto”, esclareceu o banco, em comunicado, revelando também que foram 20 os dias concedidos pela justiça brasileira para que a presidência providencie informação sobre financiamentos realizados e a sua relação com a escravatura e sobre a posição do banco a propósito do tráfico humano e da escravatura. “O BB afirma que comparecerá regularmente às reuniões com o MPF”, pode ler-se ainda no mesmo documento.

O primeiro desses encontros já está marcado, para o próximo dia 27 de outubro, e, para além de com os representantes do ministério público, contará também com a presença do grupo de 14 historiadores que deram início a todo este processo, exigindo não apenas um inquérito judicial mas também uma reparação histórica.

