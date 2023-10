O Novo Banco anunciou que Benjamin Dickgiesser passou a integrar o Conselho de Administração Executivo do novobanco no mandato em curso (2022-2025), na função de administrador financeiro (CFO).

“No seguimento do comunicado de 01 de fevereiro de 2023 e da autorização das entidades reguladoras competentes (‘fit and proper’), o Novo Banco, S.A. (‘novobanco’) informa que Benjamin Dickgiesser passou a integrar o Conselho de Administração Executivo (‘CAE’) do novobanco no mandato em curso (2022-2025), na função de ‘Chief Financial Officer'”, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a informação, o Conselho de Administração Executivo do Novo Banco passa a ser composto por Mark Bourke (CEO – ‘Chief Executive Officer’), Benjamin Dickgiesser (CFO – ‘Chief Financial Officer’), Luís Ribeiro (‘Chief Commercial Officer Retail’), Andrés Baltar (‘Chief Commercial Officer Corporate’), Luísa Soares da Silva (‘Chief Legal, Compliance & Sustainability Officer’), Carlos Brandão (‘Chief Risk Officer) e Rui Fontes (‘Chief Credit Officer’).

Em 01 de fevereiro, o Novo Banco anunciou que tinha escolhido Benjamin Dickgiesser para assumir o cargo de administrador financeiro (CFO) da instituição, durante o atual mandato que termina em 2025.

O nome aguardava autorização das entidades reguladoras competentes (‘Fit and Proper’).

O Novo Banco anunciou em 15 de dezembro de 2022 a saída de Leigh Bartlett do cargo de CFO da instituição, uma função que tem sido assumida pelo presidente executivo Mark Bourke.