A 13 de julho de 1985 o mundo parou para o assistir ao Live Aid, um concerto com palco em duas cidades e as maiores estrelas da música da época com um objetivo solidário. Com lugar já garantido nos registos da história da música, o evento passa agora para outros palcos e será transformado num musical que estará em cena em Londres, já no próximo ano.

O musical vai chamar-se “Just for one day” e vai estar no palco do Old Vic Theatre, entre 26 de janeiro e 30 de março, segundo relata a BBC. O nome do musical saiu do tema “Heroes” de David Bowie e a história vai ser uma mistura dos bastidores da criação da Band Aid e do Live Aid com uma história de amor inspirada em factos reais. Em palco vão ser interpretadas músicas de Bob Dylan, David Bowie, Who, U2, Queen, Police, Elton John, Paul McCartney, Pretenders, Cars, Status Quo, Paul Weller, Sade, Boomtown Rats, Bryan Adams, Diana Ross e Ultravox entre outros, segundo o Guardian.

Vai contar com músicas que foram interpretadas no concerto por bandas como Queen e U2 e também por Elton John, Paul McCartney e Sting.

Bob Geldof disse à BBC que não se trata de um tributo e que “não teria nada a ver com isso”. O co-fundador do concerto de 1985 explica que a história é baseada em testemunhos daquele dia: “São verdadeiras pessoas a contarem a sua história”. Este musical foi feito com a autorização do Fundo de Solidariedade Band Aid, que vai receber 10% da venda dos bilhetes. Geldof e os restantes membros do fundo assistiram ao musical e todos se emocionaram, confirmou o fundador.

John O’Farrell e Luke Sheppard são os autores da ideia e têm ambos experiência em musicais. No entanto, quando abordaram Geldof não esperavam contar com o seu apoio. “Eles disseram ‘sabemos que vai dizer que não, mas queremos fazer isto porque os nossos pais nunca pararam de falar sobre este dia. E achamos que isto é teatro’.”

O objetivo de Bob Geldof e Midge Ure ao organizarem o concerto Live Aid era angariar fundos para combater a fome na Etiópia. No dia do evento, Geldof esteve nas bancadas do estádio de Wembley ao lado dos príncipes de Gales, Carlos e Diana.

Além do estádio de Wembley, em Londres, o Live Aid teve palco no estádio John F. Kennedy, em Filadélfia (EUA). Estima-se que 1,5 mil milhões de pessoas assistiram ao espetáculo na televisão.

Não é a primeira vez que é contada a história do Live Aid, sendo a mais recente o filme “Bohemian Rhapsody”, a biografia de Freddie Mercury protagonizada por Rami Malek em 2018.