As tropas russas atacaram a aldeia de Hroza, na região de Kharkiv, provocando a morte a 51 pessoas, incluindo uma criança de seis anos. As vítimas estavam reunidas numa cerimónia fúnebre. O ministro da Defesa ucraniano garantiu, entretanto, que não existiam alvos militares perto do local que o míssil russo atingiu.

Também esta quinta-feira ficou a saber-se que Volodymyr Zelensk aceitou um convite de Marcelo Rebelo de Sousa e poderá visitar Portugal. Deverá ser uma visita muito breve, cuja data estará a ser “trabalhada” pelas equipas diplomáticas das presidências dos dois países. Ao Observador, fontEs dos gabinetes dos dois Presidentes adiantaram que a visita de Zelensky a Portugal não deverá acontecer esta semana.

Em Granada (Espanha), onde terminou a cimeira da Comunidade Política Europeia, vários países europeus comprometeram-se a continuar a fornecer apoio à Ucrânia, nomeadamente com a entrega a Kiev de mais sistemas de defesa antiaérea e sistemas de artilharia.

Esta quinta-feira Vladimir Putin deslocou-se , como é habitual todos os anos, ao Valdai Discussion Club, na cidade de Sochi. Aí, adiantou que vários fragmentos de granadas de mão foram encontrados nos corpos dos ocupantes do avião onde seguia o líder do ex-líder da Wagner Yevgeny Prigozhin. O Presidente russo garantiu que “não houve impacto externo no avião”, descartando, assim, a hipótese de um míssil ter causado a queda do aparelho.

Também em Sochi, Putin sugeriu que a Rússia pode voltar a realizar testes com explosões nuclares e afirmou que “Odessa é certamente uma cidade russa, embora um pouco judaica”.

O que aconteceu durante a manhã?

O Presidente ucraniano critica aquelas que considera serem “vozes estranhas” nos EUA que contestam apoio a Kiev.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou, na cimeira da Comunidade Política Europeia, que “a Europa não pode substituir os Estados Unidos” no apoio à Ucrânia.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, defendeu que a União Europeia “deve começar as negociações com a Ucrânia e a Moldávia assim que as condições estiverem cumpridas”.

O que aconteceu durante a tarde e noite?