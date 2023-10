ModaLisboa. O regresso ao Pátio da Galé serviu-nos cor e assimetrias no primeiro dia de desfiles

Ao fim de sete meses, tirámos a barriga de misérias no regresso do calendário da moda em Portugal. No solarengo primeiro dia da 61.ª edição da ModaLisboa — com o tema À La Carte — provámos uma degustação de jovens designers à entrada, uma Arndes atemporal como prato principal e terminámos numa nota doce com as confissões de uma criadora que foi mãe apenas um mês antes de apresentar um rebranding e uma nova coleção — falamos de Ana Duarte e da sua DuarteHajime, que fechou o calendário de sexta-feira, 6 de outubro, pelas 22 horas.

Como bom filho a casa torna, esta edição serviu a ementa com a confirmação do célebre ditado popular e regressou ao Pátio da Galé ao fim de sete anos — foi a esse mesmo espaço que o evento chamou casa entre 2011 e 2016. Recorda-se que as últimas duas edições da ModaLisboa estiveram instaladas na Lisboa Social Mitra, em Marvila.

A partir das 18 horas, uma encalorada multidão composta por convidados, celebridades, stylists e imprensa aglomerou-se nos bancos corridos da sala de desfiles — servindo-se do que podia, leques e até folhas, para arejar — para ver passar as propostas para a próxima estação, cheias de pele à mostra, transparências, assimetrias e malhas. Como já é costume, esta edição começou com o concurso Sangue Novo e a seleção de seis finalistas. Seguiram-se as Workstations de Niuka Oliveira e Filipe Cerejo (vencedores da última edição) pelas 20h, Arndes às 21h e a festa fechou com DuarteHajime pelas 22h.