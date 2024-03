Três dias de intempéries meteorológicas e um país a borbulhar com as eleições legislativas não foram impedimento para o circuito da moda ir ver o que de melhor se apresenta na capital. Entre sexta-feira e domingo, o Pátio da Galé encheu-se de uma fauna rica em celebridades, curiosos e influencers — portuguese girlies incluídas — para a 62.ª edição da ModaLisboa.

A lente sempre atenta de Melissa Vieira captou com o seu poderoso flash alguns dos looks que deram nas vistas ao longo dos três dias do evento. Na sala de desfiles, um olhar atento percorreu as caras conhecidas que se sentaram nas primeiras filas, do sempre concorridíssimo Gonçalo Peixoto à colorida plateia de Buzina. Espreita a galeria para conhecer os destaques.