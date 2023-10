De que formas convivem a música e a moda? “Não consigo criar sem música, não consigo trabalhar sem música, não consigo fazer nada sem música”, responde prontamente Luís Carvalho, que veste Marisa Liz desde 2019, altura em que a artista musical e o criador de moda encaixaram a primeira prova de algumas das suas peças no curto espaço de 10 minutos, durante um intervalo das gravações das provas cegas do The Voice Portugal. “Foi o caos”, recorda, e desse caos nasceu “uma amizade que veio para ficar”.

Do outro lado de uma chamada de Zoom, em plena pandemia, foi como a então novata Maria Carlos Baptista, acabadinha de vencer o concurso Bloom do Portugal Fashion, conheceu pela primeira vez Carminho. “Fiquei sem jeito”, diz-nos, mas pior ficou quando, dias mais tarde, chegou a vez do encontro cara a cara. “Foi novamente um choque, de repente tinha a Carminho dentro de minha casa”, ri. Trabalham juntas desde então, a criadora de moda quer dar brilho à fadista e o mesmo acontece no sentido contrário: “Ela quer dar-me voz.” O possível ponto alto desta parceria culminou com uma Maria Carlos Baptista a olhar comovida para a televisão. Do ecrã surgia Carminho vestida com uma das suas criações, a cantar para o Papa Francisco no Santuário de Fátima e para milhões de pessoas em todo o mundo durante a JMJ 2023.

Entre Joana Duarte e Ana Moura começou uma relação que se diria moderna, com raízes no Instagram. “Apostámos muito no digital desde o início”, recorda a criadora da Béhen. Foi assim que a cantora a encontrou a marca e, de uma sensibilidade comum, nasceu uma relação colaborativa entre quem canta com Portugal na garganta e quem recuperou técnicas têxteis tão tradicionais como o próprio fado e as trouxe para a modernidade, atraindo pelo caminho a atenção de estrelas da música como C. Tangana, Rosalía ou M.I.A. “Uma vez disseram-me que a razão para isso era o facto de as peças funcionarem muito bem em palco”, partilha.

