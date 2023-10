A infanta Maria Francisca e Duarte de Sousa Araújo Martins casaram este sábado, na Basílica de Mafra, junto a mais de mil convidados. Ao longo da cerimónia, a família de Bragança esteve presente em vários dos momentos mais importantes.

Mesmo antes de chegar à Basílica, já Duarte Pio de Bragança acompanhava a filha na viagem de caleche até ao convento. À chegada, cumprimentaram os populares e seguiram de braço dado até ao altar. O duque de Bragança entregou a infanta ao noivo e regressou para junto da família que estava sentada mesmo ao lado do altar, perto de Maria Francisca.

Ao lado de Duarte Pio e Isabel de Bragança e do irmão mais novo da noiva, D. Dinis, duque do Porto, esteve ainda o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Por sua vez, o irmão mais velho de Maria Francisca, D. Afonso, príncipe da Beira, passou a cerimónia na lateral onde estavam os convidados do noivo, por fazer parte do conjunto de padrinhos de Duarte de Sousa.

Mesmo antes do cardeal D. Manuel Clemente dar início à homilia, o infante Dom Dinis subiu ao púlpito para fazer a primeira leitura da cerimónia. Depois de os noivos trocarem as alianças, foi a vez de Isabel de Herédia entrar em cena. A mãe da noiva subiu ao altar para levantar o véu da infanta.

Por fim, D. Afonso de Bragança deu início à oração dos fiéis, que contou com Dona Maria Pia de Orleans e Bragança, Dom Pedro Cabral da Câmara, Dona Ana Thereza Orleans e Bragança e D. Joana Luiz Gomes.