O ministro da Educação tinha prometido um aumento de verba para a Educação, e a proposta do Orçamento do Estado para 2024 concretizou a promessa. Entre as novidades do OE, surgem os apoios para os professores suportarem custos com o aluguer de casas e desaparecem as vagas para entrada no 5.º e no 7.º escalão da carreira, mas apenas para quem teve tempo de serviço congelado.

As verbas destinadas ao ensino básico e secundário sobem 393,9 milhões de euros, uma subida de 5,7%, segundo o relatório que acompanha a proposta do Governo para o Orçamento do Estado de 2024. No ano anterior, a dotação do ministério de João Costa tinha sofrido um corte de 6,5%, explicado pela descentralização de competências: como as autarquias ganharam responsabilidades nesta área, os valores passaram a surgir nas transferências para autarquias locais, e não na dotação do Ministério da Educação.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.