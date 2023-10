Lota D’ávila

Av. Duque de Ávila 42B, 1050-053 Lisboa. De 12 a 15 de outubro. Menu a 50€

Para mergulhar nos sabores do mar: de 12 a 15 de outubro a barra do Lota D’ávila, em Lisboa, vai ganhar outra identidade — mas sem perder o melhor que o mar oferece. O The Sea The Sea, projeto de Leandro Carreira em Londres, vai fazer take over daquele espaço do restaurante das Avenidas Novas e oferecer uma experiência gastronómica que leva os clientes até ao restaurante londrino, sem sair de Lisboa. Durante quatro dias, Renato Santos e Renato Costa vão apresentar um menu de degustação. Com o valor de 50€, inclui Mexilhão, Limão e Mel, Barriga de Atum, Pão de Canela e Caranguejo, Cavala com Pinhões Braseados e couve rábano, Mexilhão, Xo de Allium e Cogumelos Enoki e Arroz de Presa & Camarão. Durante o take over, a barra vai funcionar de forma independente, sem o serviço da cozinha normal do Lota D’ávila. Os horários para os quatro dias são: 12 e 13 das 19h00 às 23h00, 14 das 13h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h00 e 15 das 12h30 às 16h00.

Mulheres de Shakespeare

Teatro Helena Sá e Costa, Rua da Alegria 503, 4000-045 Porto. Dias 11 a 14 de outubro às 21h30. Bilhete entre 3€ e 10€

Para viver o teatro: com os papéis femininos a marcar as obras de Shakespeare, é no Porto, no Teatro Helena Sá e Costa, que a visão do autor inglês sobre as mulheres ganha vida. Em palco, a peça Mulheres de Shakespeare procura analisar a questão da presença da mulher no âmbito da dramaturgia shakespeariana, que sempre surgiu como influência nas decisões dos homens, numa sociedade em que estes se assumem como centro de decisão e de poder. Em cena desde dia 11 de outubro, a peça do encenador Carlos Pimenta vai estar disponível até 14 de outubro.

Guest Chef Series

Bela Vista Hotel & Spa, Av. Tomás Cabreira, 8500-802 Portimão. Dia 14 de outubro, às 19h30. Jantar a 300€. Reservas: vista@hotel-belavista.com

Para uma experiência internacional no Algarve: é sobre a praia e com vista para o mar que o chef João Oliveira recebe Danny Lledó. Vindo diretamente dos EUA, o chef do restaurante Xiquet vai partilhar a cozinha do restaurante Vista, do Bela Vista Hotel & Spa, em Portimão, para oferecer aos clientes um jantar informal onde a criatividade é a protagonista. Marcado para dia 14 de outubro, o jantar é composto por seis momentos e tem o valor de 300€, com harmonização de vinhos incluída. Apesar de o Vista ser conhecido por privilegiar o peixe e marisco, o menu deste jantar conta com um prato de carne, criado por Danny Lledó, algo que não acontece no restaurante há vários anos.

Festa da Ilustração

Setúbal. De 30 de setembro a 30 de dezembro. Entrada livre

Para viver a liberdade: criada há nove anos, na sequência do atentado ao jornal francês Charlie Hebdo, a Festa da Ilustração está de regresso a Setúbal para três meses repletos de exposições, ilustrações de artistas nacionais e internacionais, canções de Sérgio Godinho ilustradas, fotografia, sessões literárias, cinema e concertos. A edição deste ano tem como foco a liberdade ilustrada no feminino, com exposições de quatro mulheres ilustradoras: Madalena Matoso (com Coisas Invisíveis), Martina Manyà (com Contágio, Serigrafias Mutantes), Laura Costa e Inês Viegas Oliveira (com O Duelo). O evento gratuito decorre até dia 30 de dezembro e a programação completa pode ser consultada no site da organização.

Yoga & Brunch

Praça dos Navegantes 8, 2655-320 Ericeira. Dia 15 de outubro às 09h00. Brunch 30€

Para uma gulosa aula de ioga: no dia 15 de outubro o BrunchMe Beach Club, na Ericeira, vai ser o palco de uma manhã de descontração com muita comida à mistura. A instrutora Mayara Antunes convida todos a repor as energias através de uma aula especial — adequada para todos os níveis —, focada na harmonização do corpo, da mente e da alma, onde promete equilibrar as posições de ioga com meditação mindfulness. Depois da aula — que terá a duração de cerca de uma hora — chega às mesas do Beach Club o brunch, composto por sumo do dia, bebida quente, tosta de abacate com ovo mexido, panquecas com maple syrup, fruta e iogurte com muesli. O evento começa às 09h00 e tem o valor de 30€ por pessoa. As reservas podem ser feitas através da página de Mayara Antunes.

Geppetto’s New Generations

Rua de São Bento 309B, 1250-210 Lisboa. De 12 a 29 de outubro, das 18h00 às 20h00. Entrada gratuita

Para refletir sobre a era digital: Creature é a protagonista da exposição de Cardoz (João Cardoso) que, junto de várias outras peças, tem como objetivo apelar à reconciliação da natureza com a existência humana. A Geppetto’s New Generations apresenta assim criações de madeira que abordam o impacto que a tecnologia tem na relação humana com a natureza e exploram o papel dos seres humanos num mundo cada vez mais virtual. O palco desta exposição é a Coup Gallery, em Lisboa, e vai estar de portas abertas até dia 29 de outubro, das 18h00 às 20h00, para que os visitantes possam explorar o trabalho de Cardoz, que pretende sempre consciencializar o público para a fragilidade da condição humana perante o desenvolvimento tecnológico. A entrada é gratuita.

Oven Lisboa

Rua dos Fanqueiros 232, 1100-232 Lisboa. De terça a sexta-feira. Almoço a 20€

Para viajar até aos sabores do Oriente: é pela Índia e pelo Nepal que o restaurante Oven, em Lisboa, viaja. Os novos menus não seguem um caminho diferente, homenageando os sabores tradicionais através dos pratos mais emblemáticos da cozinha daqueles dois países. Criado pelo chef Hari Chapagain, o It’s Bento O’Clock tem como objetivo proporcionar um momento de pausa com três opções diferentes, todas acompanhadas por salada, arroz ou pão naan. São elas a Chamuça de galinha com Chicken Tikka Masala, Chichen ou Lamb Madras; o Panner Chilly com Mix Veggie Curry ou Peas Mushroom Curry; e o Nepalese Dumpling com Chicken or Lamb Karahi, Chichen ou Lamb Lababdar. Os menus são servidos exclusivamente à hora de almoço e têm o valor de 20€.

Ervilha Bar

Mercado da Foz, Rua de Diu 4150, 4150-276 Porto. De terça a quinta-feira das 12h00 às 23h00, sexta-feira e sábado das 12h00 às 01h00, domingo das 12h00 às 20h00

Para aproveitar o final do dia: é na Markets Corner, no Mercado da Foz, que nasce o Ervilha Bar. O novo bar do Porto vem aliar a tradição à inovação num espaço que convida todos aqueles que gostam de apreciar um bom final de tarde ou uma pausa a meio do dia a entrar. Desde as sangrias de Vinho do Porto aos cocktails, passando pelos sumos naturais e pelos vinhos, a carta é diversificada e conta ainda com três tipos de tábuas, que variam entre os 6,80€ e os 19,50€. Aberto de terça-feira a domingo, o ervilha bar vai contar também com um final de dia mais animado às sextas-feiras e sábados, com a presença de DJ.

Traça

Bairro do Rego, 1600-093 Lisboa. De 13 a 15 de outubro. Entrada livre

Para celebrar a arte de bem receber: música, cinema, gastronomia, performances, conversas e workshops, é assim que a Traça vai exibir os arquivos de filmes de família da Videoteca em vários espaços do Bairro do Rego, em Lisboa, conhecido por bem acolher, ao longo da sua história, desde trabalhadores do Hospital de Santa Maria até estudantes brasileiros. O programa decorre de 13 a 15 de outubro e há destaques como a performance poética 2 de janeiro, o concerto da banda Sampladélicos ou um espetáculo do coletivo Os Possessos. No dia 14 será apresentada a curta-metragem da família Ezequiel, residente do Bairro do Rego, intitulada Uma Curta sobre a Família Ezequiel. A programação completa pode ser consultada no site da organização.

Jangada

Rua das Silvas 2, 2655-431 Ericeira. Todos os dias das 07h00 às 22h30

Para comer com respeito à estação: é com o desperdício zero e a responsabilidade ambiental em mente que o Jangada, na Ericeira, escreveu uma nova carta para os seus clientes. Assinado pelo chef André Rebelo, o novo menu do restaurante do hotel You and the Sea respeita a cozinha sazonal, local e os produtos regionais. Entre as novidades estão opções como a sandes falafel (12€), sandes sapateira e camarão (15€), parpardelle com pasta de trufa e parmesão (15 €), gnochi com courgette assada, pistachio e stracciatella (15 €) ou os novos pratos vegetarianos: cauliflower, com couve-flor assada, grão naan e molho de Caril (14 €) e romesco, com tarte de batata, pack choi, chalotas e pão tostado (15 €). Para os clientes fiéis, de regresso à carta está o rocktopus, de polvo com batata-doce, chimichurri e cebola frita (24€).

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.