Conduzia com o cão ao colo e foi multado

A resposta surgiu minutos depois, com a brigada de trânsito local a descobrir que o cão, afinal, estava ao colo do dono, um homem com 31 anos que, perante a possibilidade de ser multado por não ter o canídeo devidamente acomodado no interior do veículo, bem como por não ter assegurado as necessárias condições de segurança enquanto conduzia, tentou defender-se acusando o bicho de lhe ter saltado repentinamente para o colo.

Recorrendo à totalidade das imagens registadas, a história do cão “vândalo” foi desmontada numa questão de segundos, tanto mais que não favorecia o condutor. Ao que parece, lá como cá, “o condutor deve garantir que o transporte de animais deve ser efectuado em veículos e contentores apropriados”, de acordo com decreto-lei nº 315/2003, “de forma a assegurar a protecção dos mesmos e a segurança das pessoas”. Há multas entre 60€ e 600€ para quem transportar cães ou gatos soltos no automóvel e, se não está prevista uma multa específica para animais ao colo do condutor, qualquer polícia com um mínimo de criatividade e capacidade de interpretação facilmente encontrará argumentos para lhe retirar mais umas centenas de euros da conta bancária.