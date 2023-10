Um verdadeiro comboio de tempestades. É o que pode esperar do tempo para os próximos dias. Depois da passagem, nesta noite de segunda para terça-feira, de uma superfície frontal fria associada à depressão tropical Babet, até pelo menos ao fim de semana espera-se chuva muito intensa, vento e, a partir de quinta, uma descida acentuada das temperaturas. Talvez seja tempo de começar a arrumar o roupeiro.

A depressão Babet, batizada pelo Serviço Meteorológico do Reino Unido, uma das mais profundas nesta época desde 1950, vai passar ao largo do Norte de Portugal. Mas deixará marca: a tal superfície frontal fria pode causar inundações, cheias e derrocadas. Aliás, a Proteção Civil já deixou avisos à população e o IPMA tem todos os concelhos do país sob aviso amarelo ou laranja. A costa portuguesa também está toda sob aviso laranja devido à agitação marítima. Será uma madrugada de chuva e vento forte, que se prolongarão por todo o dia de terça-feira e se manterão a Norte ainda na quarta.

Potencial para trovoadas localmente acompanhadas de ventos fortes e chuva intensa, com risco de inundações e fenómenos de vento severo, por volta das 23h-03h desta noite, em parte do litoral norte, centro e sudoeste, incluindo, especialmente,a Área Metropolitana de Lisboa. pic.twitter.com/uz0qmEnm7N — BestWeather (@bestweather_) October 16, 2023

