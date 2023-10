Estava prevista. Agora já tem nome. A tempestade Aline chega na quinta-feira e vai ser bem pior que a Babet, que atingiu Portugal esta segunda-feira. O IPMA já colocou todos os 18 distritos do país sob aviso laranja devido às previsões de chuva e vento forte, além de mar muito, mas mesmo muito agitado. Trata-se da primeira tempestade de grande impacto deste ano, daí ter direito a nome dado pelo sistema do sudoeste europeu, de que faz parte o IPMA, que foi o padrinho.

A Aline não é uma depressão qualquer. Situada na costa ocidental, move-se de forma muito rápida, vai atravessar Portugal já em fase de cavamento (côncava) para leste e transporta uma massa de ar muito quente, húmido e, sobretudo, instável.

Assunto: Condições meteorológicas adversas em Portugal Continental – Comunicado nº1https://t.co/i6EiJNXdnJ pic.twitter.com/fjbDZQLINq — IPMA (@ipma_pt) October 17, 2023

La #BorrascaAline es la primera que se nombra esta temporada dentro del grupo suroeste europeo, en el que se encuadra AEMET. Ha sido «bautizada» por nuestros compañeros del @ipma_pt portugués. Inauguramos, por tanto, nuestra «espiral de las borrascas». pic.twitter.com/cgEwtoKLgP — AEMET (@AEMET_Esp) October 17, 2023

➡️ Prevemos um autêntico temporal digno desse nome. pic.twitter.com/BxTdVRjpvL — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 17, 2023

O problema é que, ao mesmo tempo, a Península Ibérica estará a ser atingida por um jet stream, uma forte corrente polar em altura, que se desloca a 7 a 15 mil metros de altitude, com ventos que podem atingir 500 a 600 km/h. Ora estas duas massas de ar, a fria no limite superior da troposfera, e a tropical numa camada muito mais baixa da atmosfera, são o caldo perfeito para se gerarem frentes de grandes dimensões, como a que vai afetar Portugal a partir da noite de quarta-feira e ao longo de todo o dia de quinta.

Info completa aquí ????https://t.co/REDpnKZYur pic.twitter.com/vYbABhYq7Q — Eltiempo.es (@ElTiempoes) October 17, 2023

As previsões apontam para que a chuva comece a tornar-se mais forte, e por vezes acompanhada de trovoada, logo ao início da noite de quarta-feira, 19, nas zonas do litoral Norte e Centro. Depois estender-se-á a todo o país durante a madrugada de quinta, 19, aumentando de frequência e intensidade durante a tarde desse dia.

As rajadas de vento, que vai soprar de sudoeste, podem atingir mais de 100 km/h no Centro e Sul — incluindo a costa do Algarve —, sobretudo nas serras destas regiões. Depois rodará para noroeste a partir do fim da tarde e enfraquecerá gradualmente.

Na costa a ondulação irá ganhando cada vez maior dimensão. Esperam-se ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros ao início da manhã de quinta. Depois ao fim da tarde passam para 5 a 7 metros, de noroeste. E podem mesmo atingir até 14 metros, continuando na sexta, dia 20. Mesmo no Algarve, o mar estará agitado.

Para já, os avisos do IPMA estão assim:

Lisboa

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana

Vila Real