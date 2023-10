Pela segunda vez este ano, a Festa do Cinema está de regresso às salas portuguesas. A iniciativa da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC), que se tem vindo a realizar desde 2015, volta a abranger as salas de cinema de todo o país e, tal como aconteceu na edição de maio de este ano, volta a ter quatro dias.

A partir do próximo domingo, dia 22, e até quarta-feira, 25 de outubro, os espectadores poderão comprar bilhetes a preços mais reduzidos para assistir à quase totalidade dos cerca de 50 filmes em exibição nas salas nacionais. Os bilhetes terão um custo de 3,50 euros, numa iniciativa que, de acordo com a organização, pretende “tem como grandes objetivos celebrar o cinema e democratizar o acesso à Sétima Arte”.

Do novo filme de Woody Allen, Golpe de Sorte, à mais recente obra de Martin Scorsese, Os Assassinos da Lua das Flores, passando pelas mais recentes estreias da produção nacional, como A Sibila ou Pátria (os últimos três estreiam esta quinta-feira, dia 19), são várias as ofertas em cartaz que deverão atrair os portugueses às salas durante a duração do evento.

A promoção engloba apenas sessões regulares 2D, deixando de fora formatos especiais como 3D, IMAX ou 4DX, que manterão os preços normais. De fora fica também o filme-concerto de Taylor Swift, The Eras Tour, que se estreou na última semana e cujos bilhetes têm um custo de 13,13 euros, valor especial definido pela própria artista.

A Festa do Cinema tem-se revelado um sucesso comercial para as exibidoras: só em 2022, cerca de 135 mil espectadores passaram pelas salas nacionais durante o evento (que na altura tinha apenas três dias). Além da APEC, que é a entidade organizadora, a iniciativa conta ainda com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual. I.P (ICA), da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP) e da Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE).