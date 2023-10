Foi uma ideia que terá começado numa expressão feliz do saudoso Bibota Fernando Gomes, foi uma ideia que ganhou outra dimensão quando foi partilhada pela primeira vez por Cristiano Ronaldo na antecâmara do Campeonato do Mundo de 2010 na África do Sul, foi uma ideia que se tornou quase universal com o passar do tempo. Quando um avançado, sobretudo no caso dos avançados, vai adiando o golo de remate falhado em remate falhado, há sempre aquela esperança de que quando aparecer o primeiro, todos os outros saiam de forma natural como a famosa “teoria do ketchup”. E é nesse patamar que se encontra Arthur Cabral.

A cumprir o oitavo jogo pelos encarnados, desta vez titular com Tengstedt ao lado na primeira parte e depois com Gonçalo Guedes mais móvel na frente a partir do intervalo, o filme não estava a ser melhor do que nos anterior. Houve um cruzamento de Aursnes em que escorregou e não conseguiu dominar da melhor forma para o remate, houve um desvio ao primeiro poste após assistência de João Neves que saiu por cima, houve uma tentativa que quase parecia um reflexo da frustração por ver as coisas a não resultarem num remate depois de um passe para golo de Jurásek que não teve perigo. Aos 68′, tudo mudou. Chiquinho recuperou a bola em zona alta, Gonçalo Guedes assistiu de primeira, Arthur Cabral conseguiu picar por cima de Diogo Sá com o remate a bater ainda na trave antes de entrar. O enguiço foi quebrado 298 minutos depois.

007 NÃO CHEGOU A 008 ⚽️ Arthur Cabral ???????? vs Lusitânia:

???? 1 Golo

???? 1/3 Remates Enquadrados

???? 8 acções na área (máximo do jogo)

???? 3 passes p/ Finalização (1 p/ ocasião flagrante)

???? 15/21 Passes certos (71%)

???? 3 acções defensivas no meio-campo adversário

???? 2 Ocasiões… pic.twitter.com/F6d4o6G1kr — GoalPoint (@_Goalpoint) October 20, 2023

“Acho que é um golo e um momento muito importante. Por vezes, o primeiro golo é o mais difícil. Teve de esperar um pouco e claro que havia essa pressão, mas é muito bom para a confiança dele e para nós. É um jogador muito bom, uma ótima pessoa e acho que vai dar-lhe motivação para o que aí vem”, comentou Roger Schmidt, treinador do Benfica que já tinha referenciado o jogador que substituiu no verão o também avançado Gonçalo Ramos (após a saída do português para o PSG) antes de chegar ao conjunto da Luz quando estava no Basileia e depois na Fiorentina, na zona de entrevistas rápidas da SportTV.

Ao 8.º jogo, Arthur Cabral estreia-se a ⚽ marcar pelo Benfica ⚠O último golo de Arthur Cabral tinha sido no início de junho, ainda pela Fiorentina pic.twitter.com/Hd7jjNqne8 — Playmaker (@playmaker_PT) October 20, 2023

“Estamos felizes por termos vencido, é sempre o mais importante na Taça de Portugal porque se não vencermos, somos eliminados. Foi um jogo especial, uma viagem longa, condições atmosféricas muito particulares. Estas equipas dão sempre tudo, mas acho que estivemos bem, ganhámos o jogo e isso foi o mais importante. Golo cedo? É sempre mais fácil quando marcamos cedo. Acho que era desnecessário fazermos um penálti, mas conseguimos decidir o jogo no momento certo e estou feliz pelos golos do Arthur e do Tiago Gouveia, que se estrearam. O apoio dos adeptos foi fantástico. Toda a gente viu que o campo estava muito escorregadio e não era fácil mas acho que, no fim, ambas as equipas estiveram bem”, referiu depois o germânico sobre a goleada por 4-1 frente ao Lusitânia que valeu a passagem à quarta eliminatória.

Benfica segue em frente na Taça ????????: os encarnados nunca foram eliminados por um equipa do 4.º escalão pic.twitter.com/uEEVzgVc6s — Playmaker (@playmaker_PT) October 20, 2023

O Benfica segue em frente na 3.ª eliminatória da Taça ???????? no tempo regulamentar: nas 2 últimas épocas, só se tinha qualificado nesta fase no prolongamento (Trofense 2021) e nos penaltis (Caldas 2022) pic.twitter.com/w0Oanez5At — Playmaker (@playmaker_PT) October 20, 2023

Agora, segue-se a Liga dos Campeões e uma receção à Real Sociedad que até agora tem sido marcada pela tentativa frustrada de várias dezenas de adeptos bascos de comprarem bilhetes fazendo-se sócios do clube da Luz mas que terá margem nula para o Benfica após os desaires com Salzburgo e Inter. “Será completamente diferente. Uma final? É o que digo sempre, cada jogo na fase de grupos é uma final, especialmente por termos perdido os primeiros dois jogos. Queremos mudar as coisas e sabemos da nossa situação”, referiu.

Benfica voltou a sofrer um golo: esta época, sofreu golos em 6 dos 7 jogos realizados fora de casa – só frente ao Estoril é que os encarnados mantiveram as redes a a zero como visitante estas temporada pic.twitter.com/qP6Gi0qyQ4 — Playmaker (@playmaker_PT) October 20, 2023