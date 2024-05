Uma temporada, um título conquistado, um segundo lugar e nenhuma final. O Benfica encerrou esta sexta-feira uma época onde falhou Campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga e onde também não chegou a conseguir sonhar na Liga Europa, terminando o ano apenas com a Supertaça Cândido de Oliveira e a ideia de que os dias tristes foram mais do que os dias alegres.

Apesar disso, o Benfica fechou a temporada com 64% de vitórias, o que diz respeito a mais de 25 triunfos no Campeonato — desde 2018/19, ainda com Rui Vitória, que os encarnados não registavam 25 ou mais vitórias na Primeira Liga em épocas consecutivas, tal como aconteceu este ano e no ano passado. Depois do jogo de Vila do Conde, que também ficou muito marcado pela emotiva despedida de Ukra, Roger Schmidt fez uma espécie de balanço do ano.

“Perdemos muitos pontos durante o Campeonato, mas no geral estou feliz com a performance dos jogadores. Também já tinha ficado no último jogo em casa contra o Arouca. Acho que devíamos ter vencido este jogo por mais golos, o penálti para o Rio Ave foi bem assinalado. Mas importante para mim era mostrar uma boa última imagem e fizemos isso mesmo”, começou por dizer o treinador alemão, que justificou depois o facto de Rafa e Di María terem ficado de fora da convocatória.

“O Rafa fez uma boa época e decidi deixá-lo em casa, teve a despedida que merecia no Estádio da Luz. Já o Di María teve um problema físico e não o convoquei. Esta foi uma época longa, difícil, e no final ficámos no segundo lugar. Temos de aceitar, crescer e analisar a época da melhor forma. Crescer com o que fizemos esta temporada. Sinto que se criarmos o maior número de ocasiões e não marcamos ou só fazemos um golo, o principal para a época que se segue é sermos mais eficazes”, concluiu.

Já João Mário, que foi titular em Vila do Conde e cumpriu os 90 minutos, defendeu que a temporada não teve o resultado expectável. “Fizemos um bom jogo, criámos oportunidades. E depois com um detalhe, uma grande penalidade, acabámos por empatar o jogo. Temos de assumir que não foi uma época positiva, não conseguimos ganhar nenhum título e vamos tentar no próximo ano. Todo o grupo queria ganhar o Campeonato e outras taças, mas infelizmente não foi possível”, começou por dizer.

“Agora é preciso trabalhar mais e pensar na próxima época. Vamos para um período de férias, desligar, recuperar e na altura certa vamos focar-nos numa época que vai ser difícil. Não é altura de pedir desculpa, como um dos capitães de equipa. Sei que demos tudo”, terminou o médio, que deve permanecer no plantel para a próxima temporada.

