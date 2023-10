O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) sagrou-se este domingo bicampeão mundial de ralis ao terminar na segunda posição o Rali Centro Europeu, 12.ª e penúltima prova do campeonato do mundo, ganha pelo belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

Rovanperä, que só precisava de bater o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris) para festejar antecipadamente, concluiu a prova disputada na Alemanha, Áustria e República Checa a 57,6 segundos do vencedor, com o estónio Ott Tänak (Ford Puma) a ser o terceiro, a 1.52,8 minutos de Neuville.

Com este segundo lugar e o despiste de Evans no sábado, contra um celeiro, Rovanperä tornou-se no mais novo bicampeão da história aos 23 anos e 29 dias, chegando aos 235 pontos, mais 44 do que Evans.