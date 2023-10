[em atualização]

Pouco antes de se ouvir “Ação” e de começar a rodagem daquele que seria o último episódio de Friends, Matthew Perry decidiu chamar a co-criadora Marta Kauffman a um canto. “Disse-lhe: ‘Ninguém vai querer saber disto a não ser eu. Por isso, posso, por favor, ficar com a última frase?'”. O pedido foi aceite e, após Rachel (interpretada por Jennifer Aniston) sugerir que o grupo fosse tomar o último café, foi Chandler quem perguntou “Onde?”, mesmo antes da “cortina fechar”. É essa a última memória que o mundo tem da série de televisão que marcou não uma, mas várias gerações, e é também com ela que se despede do ator que morreu este sábado, aos 54 anos.

