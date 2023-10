Em atualização

Um homem disparou num hospital na cidade de Toda, Saitama, no Japão, e causou, pelo menos, dois feridos. O suspeito com idade entre 40 e 50 anos, terá fugido para uma outra cidade próxima (cidade de Warabi) onde fez reféns dentro de um posto de correios, dizem as autoridades, segundo a agência de notícias AFP.

“Aproximadamente às 14h15 desta terça-feira, o mesmo suspeito fez reféns e escondeu-se num posto de correios na área de Chuo 5-chome, na cidade de Warabi. O atirador parece possuir uma arma”, disseram as autoridades da cidade de Warabi citadas pela AFP.

#UPDATE A suspected gunman has taken an unknown number of people hostage inside a post office in Japan, authorities say.

