O Estado já assinou a venda da Efacec ao fundo alemão Mutares. António Costa Silva, ministro da Economia, assume que é “um dia que é feliz para a economia portuguesa”. O acordo foi assinado na terça-feira. O ministro da economia diz que o colapso da Efacec significaria o colapso de muitas pequenas e médias empresas portuguesas. Para Costa Silva o problema foi resolvido “com dedicação, inteligência e não com gritos”.

O Estado injetou 10 milhões por mês durante 20 meses, num total de 200 milhões de euros em suprimentos. O ministro da Economia quis no entanto expressar a importância da Efacec para a economia portuguesa, dizendo que a empresa “é um centro de um ecossistema”, que contrata 445 milhões a fornecedores nomeadamente PME portuguesas, tem um total de 2.800 fornecedores. “O colapso da empresa significaria colapso de muitas PME”.

Além dos suprimentos, vai colocar agora mais 160 milhões “num contrato ligado à valorização da empresa”, enquanto a Mutares entra com 15 milhões de euros em capital e 60 milhões em garantias. O Banco de Fomento vai fazer um empréstimo de 35 milhões de euros.

António Costa Silva está a dar uma conferência de imprensa ao lado de João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças.

Em comunicado, o fundo alemão já realçou que “a Efacec é uma aquisição ideal para o portefólio da Mutares e beneficiará de uma plataforma sólida através da qual gerará melhorias que agregam valor”, assumindo que “este passo permitirá que a empresa recupere uma posição de destaque no mercado e retome o crescimento”, tendo já sido identificadas “sinergias relevantes com outras companhias do portefólio da Mutares”, acreditando que “beneficiará de atraentes novas oportunidades de negócio”.

Em atualização