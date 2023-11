Esta quarta-feira abordamos a crise que se instalou no Governo. Quando ontem de manhã o país foi surpreendido pela entrada de dezenas de agentes da PSP em vários organismos governamentais e em especial na residência oficial do primeiro-ministro, poucos imaginariam que horas depois António Costa apresentaria a sua demissão. Mas foi isso que aconteceu e enquanto se procura perceber o que levou o Ministério Público a desencadear uma ação desta dimensão, subsistem as dúvidas sobre como sair da crise que foi aberta e que apanha o país a meio do processo de aprovação do Orçamento de Estado. A pergunta que fica: Como sairemos deste impasse?

