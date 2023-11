Musk decidiu partilhar com os seus seguidores que o Model 2 ou Q (ou ambos) será produzido em Berlim e, mais importante do que isso, terá um preço de entrada de 25.000€. Ou seja, praticamente 15 mil euros abaixo do preço da versão mais acessível do Model 3.

Depois de começar com a produção do Model S, uma berlina eléctrica de grandes dimensões (mais de 5 metros) e que hoje oferece versões com mais de 1000 cv, a Tesla lançou uma série de modelos, mas continua a faltar-lhe um veículo que seja simultaneamente mais pequeno e mais barato, para ajudar a democratizar a tecnologia eléctrica.

Para colmatar essa lacuna, é esperado um novo modelo que uns apostam que vai ser denominado Model 2 e outros apontam para Model Q. Mas nada impede que ambos tenham razão. Isto porque informações mais recentes – que transpiraram da própria marca – avançam que o construtor norte-americano seguirá com o Tesla mais pequeno a mesma estratégia dos Model 3 e Y, produzindo dois veículos (uma berlina e um SUV, ou crossover) sobre a mesma base.

#GigaBerlinBrandenburg@elonmusk announced today during his visit to GigaBerlin that a 25k € Tesla will be built here.???????? pic.twitter.com/EmdYXQAUOS — Gigafactory Berlin News (@Gf4Tesla) November 3, 2023

Quer isto dizer que se espera que a Tesla avance com um hatchback com dimensões similares às de um Golf, ou ID.3, se pretendermos como exemplo um modelo eléctrico com as mesmas dimensões, bem como um mini Model Y, que muitos dizem acreditar que terá formas angulosas baseadas na Cybertruck. Ambos os modelos deverão adoptar comprimentos entre 4,2 e 4,4 metros, longe pois dos 4,7 metros dos Model 3 e Model Y, bem como dos 5,02 metros dos Model S e X.

Elon Musk thanks all Giga-4 employees. A really big praise to the entire Giga-4 team for the really great work that you do again and again and create great cars. Giga-4!@teslaeurope @Gf4Tesla @elonmusk pic.twitter.com/Oudp0ntiZs — Andre Fink (@andre4fink) November 3, 2023

Musk sempre deu a entender que o Tesla barato iria ser fabricado no México, na Gigafactory que se encontra em processo de construção, para usufruir de mão-de-obra mais barata, sendo potencialmente ainda produzido na China, onde o design e a industrialização foram realizados, bem como na Índia, quando a fábrica for aí construída. Agora surge a indicação que Berlim vai também produzir o modelo que muitos encaram como um potencial game changer.