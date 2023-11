Vitórias nos últimos minutos arrepiam sempre mais do que as outras. Se esse triunfo for conseguido num dérbi, onde os sentimentos são ainda mais exacerbados, a probabilidade da emoção transbordar para fora das quatro linhas é ainda maior. Foi o que aconteceu com o Benfica ao vencer o Sporting com uma reviravolta nos descontos. Quando a equipa encarnada marcou o 2-1 através de Tengstedt já não existiam limites para o entusiasmo.

O Benfica chegou aos 28 pontos e assumiu a liderança do Campeonato a par do Sporting. Para Roger Schmidt, não havia melhor forma de consegui-lo. “O primeiro classificado jogou contra o segundo. Parece-me que a importância é clara. Era também claro antes do jogo que, se ganhássemos hoje, seríamos primeiros na Liga. Essa é a posição que queremos ter no final da época. É impossível vencer um dérbi de uma forma mais bonita do que como fizemos. Foi muito dramático. No geral, foi um grande jogo de futebol”.

Os encarnados tiveram um começo de jogo positivo, sendo que dispuseram de oportunidades para marcarem cedo e partirem para uma exibição mais tranquila. No início da segunda parte, o central do Sporting, Gonçalo Inácio, foi expulso numa fase em que os leões estavam em vantagem e controlavam o encontro. Até aos 90 minutos, o Benfica não estava a capitalizar a superioridade numérica. Quando um jornalista perguntou ao técnico se o resultado tinha sido melhor do que a exibição, o alemão recusou-se a responder, questionando o interlocutor se apoiava o Sporting ou do FC Porto.

Ainda assim, nas respostas seguintes na conferência de imprensa de rescaldo ao jogo, Schmidt mostrou-se confortável com o rendimento que a equipa da Luz apresenta. “Até agora, no Campeonato, temos estado bem, é por isso que somos primeiros. Não temos sido um desastre no Campeonato. Temos que distinguir. O nosso desempenho na Liga dos Campeões não foi o melhor. Estamos desiludidos em relação a isso, mas temos que ter uma visão alargada e ver o que os jogadores estão a fazer. Perdemos jogadores importantes, temos alguns jogadores importantes lesionados e tivemos que improvisar em algumas posições. Se conseguimos jogar como hoje, num jogo contra o Sporting, isso mostra que há muita qualidade e mentalidade na equipa”, referiu.

Agora em primeiro lugar, Roger Schmidt considera que o Benfica está no ritmo certo para renovar o título de campeão nacional. “No final da época, temos que ser primeiros. Esta é a única coisa que conta. Agora temos 28 pontos após 11 jogos. É bom. É esta a média que precisamos para sermos campeões. Temos que ganhar muitos jogos”, afirmou. “Passo a passo, temos que lutar pela nossa posição. É sempre importante ganhar os nossos duelos diretos. Fizemos-lo contra o FC Porto e o Sporting”.