Os carrinhos de choque são incontornáveis nos parques de diversões e nas feiras, pelo que é fácil encontrar quem tenha passado bons momentos da sua infância a bater nos restantes carros em pista. Talvez por isso mesmo não seja de espantar que Dan Hryhorcoff, um engenheiro recém-reformado da Pensilvânia, tenha decidido conceber e produzir um carrinho de choque à escala, mas com o dobro das dimensões, que simultaneamente fosse capaz de circular na via pública.

Esta não é a primeira vez que Hryhorcoff recupera os veículos de brincar que marcaram a sua infância, fabricando versões passíveis de serem utilizadas por adultos. Na sua primeira tentativa, o norte-americano produziu uma réplica do Murray Sad Face, um carrinho a pedais em metal para crianças que foi muito popular nos anos 50.

Agora baseou-se num carrinho de choque e contou com a colaboração dos responsáveis de um parque de diversões nas proximidades, que lhe permitiram utilizar um dos bólides para retirar medidas pormenorizadas e construir um molde em esferovite, depois de incrementar cada uma das medidas em 200%.

Uma vez terminado o molde, Hryhorcoff recorreu aos conhecimentos que possui em trabalhar com fibra de vidro, que reforçou durante a produção do carro a pedais, para construir o carrinho de choque gigante, com 3,96 metros de comprimento e 2,35 metros de largura, as dimensões de um veículo utilitário como o Peugeot 208, o mais vendido na Europa. O motor para animar o carrinho gigante foi herdado de um Chevrolet Aveo, mas agora instalado atrás, uma vez que à frente (e tal como acontece nas versões originais destes carrinhos de dar pancada no parceiro do lado, de trás e da frente) também este carrinho king size monta apenas duas rodas juntas. Daí que o engenheiro com saudades de ser criança tenha recorrido a uma suspensão de moto, o que permite que a direcção vire quase a 90º, conferindo ao veículo a agilidade notável que se pode ver no vídeo.