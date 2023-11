A proposta do orçamento da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para o próximo ano foi apresentada esta terça-feira pelo vice-presidente do executivo liderado pela coligação PSD/CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia. Estão previstos 1,3 mil milhões de euros para 2024 e um crescimento do investimento local na ordem dos 15%. Pelo segundo ano consecutivo, Carlos Moedas e os respetivos vereadores insistem na medida de isenção de IMT a jovens para habitação própria na capital, chumbada o ano passado pela oposição municipal. Uma das grandes apostas da autarquia é o investimento financiado pelo PRR, com 182 milhões de euros a ser executados em 2024.

A governar sem maioria absoluta, o executivo de Moedas tem o desafio anual de aprovar a proposta orçamental. Na apresentação do documento, Anacoreta Correia pediu “bom senso” à oposição, em especial ao PS, e fez ponte para o cenário nacional. “Ninguém compreenderia que não se chegasse a um consenso aqui [município de Lisboa], quando o Presidente da República salva um orçamento de um primeiro-ministro demissionário”, afirmou, sublinhando que o chumbo orçamental não serve os interesses da cidade.

No capítulo dedicado à “habitação para as pessoas” a Câmara de Lisboa propõe um investimento na ordem dos 150 milhões de euros, o que constitui um aumento de 41,5% face a 2023. Segundo o vice-presidente de Moedas, a habitação sempre foi uma preocupação para a autarquia, “mesmo antes de entrar na agenda mediática”.

