Escreve-se Wladimir, mas pronuncia-se Volodymyr. Como o nome próprio de Zelensky e não como o de Putin (Vladimir). É o esclarecimento que dá o pontapé de saída para um balanço de quase dois anos de guerra na Ucrânia feito por um antigo campeão olímpico e mundial, que tomou de ‘assalto’ o palco da Web Summit para “espalhar a notícia” sobre o conflito, mas que teve espaço para falar sobre corrupção e até António Costa.

Foi há algumas semanas que a Comissão Europeia recomendou ao Conselho que abrisse negociações formais para a adesão da Ucrânia à União Europeia. O combate à corrupção no país foi imposto como uma das condições. Wladimir Klitschko, ex-pugilista e irmão do autarca de Kiev, não escapou à pergunta sobre o que pode ser feito na luta contra a corrupção, e defendeu que a “melhor e mais rápida luta” reside na digitalização. Aproveitando a oportunidade, e mostrando estar relativamente atento às últimas notícias da política portuguesa, mencionou a Operação Influencer, ainda que sem referir esse nome.

Falando de corrupção, ouviram as notícias acerca do primeiro-ministro português [demissionário]? Acusações, mas que não eram verdadeiras, não eram corretas. Então, eram ou não eram?”, questionou, mostrando-se confuso com os contornos da investigação.