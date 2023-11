A vida é feita de vários “primeiros”. O primeiro choro. A primeira palavra. O primeiro amor. O primeiro beijo. O primeiro carro. Ao longo do tempo são vários os momentos que vamos colecionando e aos quais gostaríamos de recuar, quando precisamos de voltar a sentir essa mesma felicidade. E se lhe disséssemos que há uma forma de voltar atrás no tempo, mas de olhos postos no futuro?

Depois de 30 anos de uma história com final feliz, o Renault Clio E-Tech full hybrid volta para escrever um capítulo extra, com nova energia, um novo design e um estilo ainda mais desportivo. Conforto, segurança e conectividade são as palavras de ordem e o melhor de tudo é que poderá usufruir de 80% de condução elétrica na cidade. Se a família é o nosso primeiro grande amor, este é o carro que promete riscar da lista vários “primeiros”, na hora de se fazer à estrada.

O “primeiro” de todos é o design. Com imagem renovada, estilo é coisa que não lhe falta. Nova iluminação full LED, estilo desportivo na versão Espirit Alpine, jantes la flèche de 17’…são alguns dos pormenores que compõem o seu exterior.

E se o exterior já convence, o interior não lhe fica atrás. Para além de espaço para passageiros e condutor, tudo foi pensado ao pormenor e existem pequenas grandes diferenças, como o revestimento dos estofos composto por 72% de materiais reciclados. Mas não se fica por aqui. O Renault Clio E-Tech full hybrid é a junção perfeita entre conforto e capacidade de bagageira, ajustável à medida das suas necessidades – espaço ao nível dos joelhos de 16,5 cm, banco traseiro rebatível de 1/3-2/3 e a opção de mudar de um espaço de 391L (301L em híbrido) para um espaço de carga de até 1069 L, na configuração dos 3 bancos rebatidos.

Se o que procura é o seu “primeiro” carro, saiba que aqui encontra a opção ideal. Seja para si, para os seus filhos, para a sua família ou até para recomendar a um amigo. Perfeito para todas as “primeiras” viagens e todas as necessidades primárias do dia-a-dia, este é o carro que conjuga a comodidade com a tecnologia e a inovação. Com o novo painel de instrumentos digital de 10’’ personalizável, é possível escolher as informações que pretende manter visíveis para um maior conforto durante a condução. Como se isto não bastasse, dispõe ainda de um ecrã multimédia e serviços conectados easy link – durante 3 anos poderá desfrutar de funcionalidades como a navegação conectada TOMTOM, pesquisas através do Google, atualizações automáticas e, ainda, preços de combustível.

No fundo, tudo está pensado para que a hora de conduzir seja um momento para juntar à lista dos momentos aos quais sabe sempre bem voltar. Com 20 sistemas avançados de ajuda à condução – como a câmara de visão 360º, o regulador de velocidade ou a travagem de emergência -, este será o espaço onde não terá de se preocupar com nada. Ou não fosse este o carro mais vendido de sempre, em Portugal.

O melhor de tudo é que qualquer dúvida ou necessidade poderá ser esclarecida em qualquer momento, graças à vasta rede de concessionários Renault espalhados pelo país. Se devemos voltar sempre ao lugar onde fomos felizes, não só o poderá fazer sempre que quiser, como ainda o fará com a certeza de que conduz o primeiro grande amor da sua vida. E todos sabemos que o primeiro carro, nunca se esquece!