O podcast de Joe Rogan, o ex-praticante de artes marciais que se tornou apresentador de combates do UFC, é um fenómeno curioso em termos de popularidade, liderando, de há três anos a esta parte, o ranking dos podcasts mais seguidos do Spotify, com 14,9 milhões de downloads por episódio. Esta audiência torna ridículo o número de pessoas que vêem um dos programas mais seguidos da popular CNN, o de Anderson Cooper, o apresentador do Primetime que conseguiu uma média de 238.000 espectadores por emissão em 2022.

Entre os muitos convidados para os 2064 episódios do Joe Rogan Experience, o que mais audiência gerou foi a primeira visita de Elon Musk ao programa, divulgado no Spotify e no YouTube em 2018, em que o CEO e maior accionista da Tesla atraiu 67 milhões de espectadores – o recorde de todos os podcasts de Rogan. Este foi o programa em que Musk e Rogan fumaram um charro ao vivo, o que provocou uma quebra imediata nas acções da Tesla de 9%, que depois recuperou com a mesma rapidez.

Desta vez, Musk visitou o estúdio de Joe Rogan acompanhado por uma Cybertruck. A visita aconteceu a 31 de Outubro, em pleno Halloween, o que motivou Rogan a cobrir a sua cabeça rapada com uma exuberante cabeleira postiça loira. Em vez do haxixe de 2018, desta vez na mão de entrevistado e entrevistador estavam uns cocktails e uns charutos, o que não suscitou a mesma reacção junto dos accionistas. Mas isto não impediu Musk de revelar a Rogan uma série de dados que até aqui permaneciam no segredo dos deuses, em relação a um veículo que vai ser apresentado ao público a 30 de Novembro.

Musk começou por satisfazer a vontade do anfitrião, permitindo-lhe disparar o seu arco de caça (compound bow) com uma força de 80 libras contra a porta da Cybertruck. Musk garantiu que se a porta fosse em aço tinha sido perfurada pela flecha com ponta de aço, que na pick-up da Tesla provocou apenas uma ligeira mossa.

No episódio n.º 2054, que entreve os ouvintes (e espectadores, pois está disponível em vídeo) durante 2h41, Rogan conseguiu ainda obter a informação sobre o peso da pick-up, quando o CEO confirmou que há versões da Cybertruck com um peso de 6000 libras (cerca de 2721 kg), para as mais equipadas (provavelmente com dois motores e uma bateria com maior capacidade) atingirem 7000 libras, cerca de 3175 kg.

Para terminar este arejar de novidades sobre a Cybertruck, a cerca de 15 dias da apresentação ao público soubemos, através do podcast de Joe Rogan, que a capacidade de aceleração de 0-60 milhas/h (cerca de 0-97 km/h) será inferior a 3 segundos. Simultaneamente, Musk revelou que serão produzidas 200.000 unidades por ano, abaixo das previamente anunciadas 250.000/ano. Este é o volume típico de uma linha de produção de modelos como o Model 3 e Model Y, pelo que não espanta que seja ultrapassado por um veículo maior e mais complexo, como a pick-up a bateria.