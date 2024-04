A Tesla iniciou as vendas da versão mais desportiva do Model 3, o Performance, que ainda não estava disponível na actual geração da berlina da marca. As primeiras unidades chegarão a Portugal entre Maio e Junho, de acordo com o site do construtor, que avança com um preço de 55.990€, acima dos 48.990€ da versão Long Range AWD e dos 39.990€ do Tracção Traseira, o mais acessível.

O novo Model 3 Performance usufrui de todas as melhorias introduzidas pelo recente restyling (que pode recordar em baixo), mas para os potenciais clientes o que mais importa são as modificações ao nível da mecânica. De acordo com a marca, a potência contínua aumenta 22% e a instantânea 32%, com o binário a subir 16%. Significa isto que a potência contínua atinge agora 517 cv (380 kW), com um binário de 741 Nm, mas a potência total é de 617 cv.

Com mais potência face ao 3 Performance anterior e um peso ligeiramente inferior (21 kg), a versão mais desportiva do Model 3 mantém a velocidade máxima de 262 km/h, mas os 0-100 km/h caem de 3,4 para 3,1 segundos. Isto permite ao modelo afastar-se ainda mais do principal rival, o BMW i4 M50, que se fica pelos 225 km/h e 0-100 em 3,9 segundos. Estes valores colocam estas espaçosas berlinas eléctricas ao nível (ou mesmo acima) de desportivos como o Porsche 911, que na versão normal GTS reivindica 4,1 segundos de 0-100 km/h e 3,2 segundos no GT3 RS.

O Model 3 Performance visto por dentro 6 fotos

Depois de incrementar a potência, a Tesla concentrou-se em melhorar o comportamento, para o que recorreu a discos e maxilas mais generosos, bem como a amortecedores adaptativos, que permitam tornar o Model 3 mais confortável em ritmo de passeio, para depois ser mais duro em condução desportiva. A nova suspensão associada à gestão do motor disponibiliza três modos de condução: Standard, Sport e Track.

Para estar à altura dos condutores mais exigentes, o Track Mode evoluiu na forma como controla a potência do motor anterior e posterior, em separado, agindo ainda sobre o sistema de refrigeração das unidades motrizes e da bateria. Tudo é controlado pelo novo Vehicle Dynamics Controller da Tesla, que segundo o construtor torna o comportamento mais previsível e preciso, com o controlo de estabilidade e de tracção a permitir mais liberdades a quem está ao volante.

O que muda no novo Model 3 Performance 5 fotos

Exteriormente, o Model 3 Performance recorre a para-choques mais desportivos, um novo splitter frontal, spoiler traseiro distinto, exibindo ainda um difusor mais agressivo. Tudo junto e de acordo com a marca, o coeficiente aerodinâmico foi reduzido em 5%, com a maior vantagem a registar-se ao nível do lift — a tendência para a carroçaria elevar-se em relação ao solo devido provocada pela deslocação do ar —, que foi reduzido em 36%.

Por dentro, os bancos mais desportivos melhoram o suporte do corpo e a posição de condução, além de possuírem aquecimento e ventilação. O sistema hi-fi com 17 altifalantes, o ecrã central com 15,4” e o traseiro com 8”, destinado a quem se senta atrás, completam o conjunto proposto por 55.990€, bem abaixo do BMW i4 M50, mais lento e menos rápido, que é transaccionado entre nós por 76.600€.