Um total de 62% dos eleitores argentinos já votaram, até às 16h00 (mais três horas em Lisboa) deste domingo, na segunda volta das eleições presidenciais da Argentina, revelou a Câmara Nacional Eleitoral. Os dois candidatos, Javier Milei e Sergio Massa, também já votaram.

Na Argentina, as urnas fecham às 18h00, mais três horas em Lisboa. Os votos começarão a ser contados logo depois e esperam-se que os primeiros resultados sejam conhecidos às 21h00 (00h00 em Lisboa).

Javier Milei votou em Buenos Aires e lamentou que tenha havido uma “campanha do medo”, aludindo à associação da sua candidatura à extrema-direita. “Fizemos todos os esforços que pudemos, agora deixem as urnas falarem”, indicou o economista de 53 anos, que espera que “os números sejam tão claros e que haja um novo Presidente eleito”. “Amanhã [segunda-feira], deve haver esperança e não continuidade da decadência.”

Já Sergio Massa também votou em Buenos Aires e considerou este dia “histórico” para a Argentina. “Com esperança” no futuro, o advogado de 51 anos acredita que este domingo começa uma “nova etapa na Argentina”, que exige “boa vontade, inteligência, capacidade, mas, acima de tudo, o diálogo e o consenso necessário para que o país siga um caminho muito mais virtuoso no futuro”.

No Brasil, país vizinho da Argentina, a presidência apoia Sergio Massa. A primeira-dama brasileira, Janja da Silva, publicou uma fotografia, na sua conta pessoal do X (antigo Twitter), com a personagem de banda desenhada Mafalda, criada pelo desenhador argentino Quino, acompanhada com a legenda: “Que Massa esse abraço”.

A imprensa brasileira também está a avançar que o Presidente brasileiro, Lula da Silva, não vai à tomada de posse, caso Javier Milei vença as eleições.