Além de ter sido o primeiro construtor a apostar decididamente nos veículos eléctricos alimentados por bateria, a Tesla possui uma série de outras características que a afastam dos restantes fabricantes de automóveis em volume, como a inexistência de gabinete de relações públicas e o facto de não recorrer a publicidade como forma de promover os seus veículos, as novidades da marca e as suas promoções. As relações públicas continuam a não existir, mas a batalha contra a publicidade caiu por terra, com o primeiro anúncio publicado no YouTube.

No anúncio, que pode ver em baixo e que foi partilhado no X (antigo Twitter), o construtor norte-americano salienta o potencial tecnológico dos seus modelos, recordando que a Tesla possui mais de 1 milhão de veículos em circulação, dos quais conhece a sua posição, a velocidade a que se deslocam, a pressão aplicada a cada um dos pedais, bem como a regulação do assento e da coluna de direcção. Sabe igualmente a que instante (milissegundo) se deu um determinado embate e deflagrou cada um dos airbags, possuindo ainda imagens de onde estavam os outros veículos intervenientes na colisão. O que pode ser utilizado em defesa dos proprietários dos modelos da marca.

Tesla YouTube Ad + link to website for a test drive. pic.twitter.com/qp9WAfACTL — Trevor Scott ????‍☠️???????? (@Space_Taz) November 15, 2023

E como todo o anúncio tem um objectivo, o da Tesla possui no final um link que permite aos interessados marcar um test drive de 30 minutos de um Model 3, S ou X. Não foi revelado pela Tesla se esta publicidade, para já disponível exclusivamente no YouTube e reproduzida por utilizadores no X, surgirá na TV, na imprensa digital ou em papel.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É bom ter presente que a Tesla transaccionou apenas 103 mil veículos em 2017, mas apenas seis anos depois prevê atingir 1,8 milhões de unidades, um crescimento de 747% nas vendas, que se traduziu num incremento ainda superior da capacidade de produção. E é a necessidade de escoar a crescente capacidade de fabricação que levou o construtor norte-americano aos descontos – criando uma pressão descomunal nos concorrentes – e, agora, à publicidade. E tudo indica que as relações públicas poderão estar na calha.

A Tesla mantém a sua gama S3XY, com os Model S, 3, X e Y, mas está a preparar para este final de 2023 o início das entregas a clientes da Cybertruck (agendada para 30 de Novembro) e do Semi, o tractor para semi-reboques que está a ser testado por clientes de referência há vários meses e com, tudo indica, bons resultados. Curiosamente, a pick-up e o camião deverão figurar entre os modelos mais rentáveis da Tesla.