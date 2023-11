Dificuldade em adormecer, noites em claro, acordar várias vezes durante a noite ou chegar à manhã seguinte com a sensação de que não teve um sono reparador. Identifica-se com algum destes padrões? Não está sozinho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 40% da população não dorme bem. Os portugueses, em média, dormem menos de seis horas diárias, o que pode ter repercussões na saúde física e mental. São várias as perturbações do sono identificadas (cerca de 100), sendo as mais comuns a apneia do sono e a insónia (seja ela intermitente ou crónica). Dormir uma noite descansada é essencial para a nossa saúde e bem-estar. Para isso, podem contribuir vários fatores, como o tipo de cobertor que utiliza. Foi realizado um estudo em Portugal que comprova a eficácia da utilização de um cobertor pesado para a qualidade do sono – curioso para conhecer os resultados?

Sabia que foi desenvolvido um estudo português que comprova a eficácia dos cobertores pesados?

Recentemente, especialistas em sono da Clínica Teresa Rebelo Pinto — Psicologia & Sono desenvolveram um estudo, para o qual foram questionados vários indivíduos entre os 24 e os 64 anos, antes e depois de utilizarem um cobertor pesado da blanky. E os resultados trazem boas notícias para quem tem problemas de sono [ver infografia abaixo]. “Estes resultados destacam o impacto positivo que a utilização de cobertores pesados pode ter na qualidade de sono e no bem-estar geral dos utilizadores”, refere a Dra. Teresa Rebelo Pinto, psicóloga especialista em sono e somnologista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas afinal, que produto é este? Trata-se de um cobertor com um peso maior do que um cobertor comum que funciona como uma solução natural para melhorar o sono. O peso, a textura e os grãos de vidro dos cobertores blanky criam uma pressão confortável, como se de uma massagem se tratasse, o que permite ao cérebro libertar hormonas, acalmando a pressão sanguínea e a respiração. É a chamada estimulação sensorial profunda (Deep-Touch Pressure — DTP) que permite reduzir o stresse e a ansiedade, aumentar os níveis de felicidade e bem-estar, relaxar e acalmar.

Na verdade, os cobertores pesados não são de agora; são utilizados há mais de 15 anos para auxiliar no tratamento de determinadas síndromes — como o autismo, a ansiedade e o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) — e de alguns distúrbios do sono, como a insónia. Dos seus benefícios, destacam-se o aumento do número de horas dormidas e a redução do número de movimentos durante a noite, o que permite diminuir os níveis de stresse e ansiedade, melhorando, assim, a qualidade do sono. Como consequência, sente-se mais energia ao longo do dia e menos dores musculares. Estas evidências são também corroboradas por outros estudos realizados em Universidades Suecas e Americanas, que demonstram que 88% dos utilizadores de cobertores pesados apresentam uma melhoria no sono, em casos ligeiros e graves; e mais de 78% das pessoas que sofriam de insónia crónica antes de usarem estes cobertores, deixaram de sofrer deste sintoma após os usarem.

Um sono reparador para todos ↓ Mostrar ↑ Esconder A pensar no sono de todos, a blanky criou diferentes tipos de cobertores pesados: blanky Conforto : Feito em sete camadas e revestido a 100% de algodão, para garantir o máximo conforto durante o sono. É hipoalergénico e antitóxico (dado o seu enchimento com grão de areia de vidro);

: Feito em sete camadas e revestido a 100% de algodão, para garantir o máximo conforto durante o sono. É hipoalergénico e antitóxico (dado o seu enchimento com grão de areia de vidro); blanky feito em Portugal : É o primeiro e único cobertor pesado desenhado e fabricado em Portugal. Composto por sete camadas e revestido a cetim de 300 fios, é também hipoalergénico e antitóxico. A distribuição do peso adapta-se ao corpo na perfeição;

: É o primeiro e único cobertor pesado desenhado e fabricado em Portugal. Composto por sete camadas e revestido a cetim de 300 fios, é também hipoalergénico e antitóxico. A distribuição do peso adapta-se ao corpo na perfeição; blanky Kids : Revestido a 100% algodão, antitóxico e hipoalergénico, com 150 cm x 100 cm, é super macio, idealizado e produzido a pensar nas crianças;

: Revestido a 100% algodão, antitóxico e hipoalergénico, com 150 cm x 100 cm, é super macio, idealizado e produzido a pensar nas crianças; blanky XL: Feito em sete camadas e revestido a algodão 300 fios, é hipoalergénico e antitóxico, com distribuição do peso a adaptar-se ao corpo.

A importância do sono

Utilizar um cobertor blanky traz-lhe várias vantagens, a bem de um sono reparador, tão importante para a nossa saúde e bem-estar. É que dormir é muito mais do que apenas descansar. Enquanto dormimos, ocorrem vários processos que contribuem para o equilíbrio do organismo: registo do que se passou ao longo do dia, formando memórias; tratamento de células que sofreram danos; remoção de “lixo” criado durante o dia no organismo; restabelecimento de defesas; e recarregamento de energia para o dia seguinte. Para que tal aconteça, nem todos precisamos de dormir as mesmas horas. Há quem precise de dormir mais do que outras pessoas, e nas diferentes fases da vida, as horas de sono recomendadas são também elas distintas. Independentemente do número de horas que o seu organismo necessita que durma, é essencial que durma bem e tenha um sono reparador. Ele é importante para estimular a aprendizagem, a atenção, a energia, a concentração e a memória; ter um aspeto mais saudável; e ter alegria e vontade de viver. E para isso, não se esqueça: tenha um cobertor blanky para uma noite (mais) descansada.