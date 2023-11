A Estrada Nacional (EN) 201, que liga a vila de Ponte de Lima a Braga, foi esta noite cortada ao trânsito na freguesia da Lage, no concelho de Vila Verde, devido ao abatimento de piso, anunciou o município.

“O Serviço de Proteção Civil do Município de Vila Verde procedeu esta noite ao corte de trânsito na Estrada Nacional 201, que atravessa o concelho na ligação ente Ponte de Lima e Braga, devido abatimento de piso, junto à Rotunda do Emigrante, na freguesia de Lage”, refere a autarquia, em comunicado.

Segundo a Câmara de Vila Verde, a via direita está cortada ao trânsito, no sentido Prado-Ponte de Lima, durante a noite desta terça-feira, e, na quarta, a via passará a estar cortada nos dois sentidos.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Verde solicita aos utentes da EN201 que utilizem vias alternativas para evitar a zona em obras.

Este serviço municipal explica que a intervenção foi provocada por um buraco de grandes dimensões e o abatimento de piso.

“As obras de reparação terão início pela 8h desta quarta-feira, dia 22 de novembro, razão pela qual esta zona da EN201 terá de ser sujeita ao corte total do trânsito”, adverte a autarquia.

A obra será realizada pelas Infraestruturas de Portugal, entidade responsável pela gestão da estrada.