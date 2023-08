Os radares de velocidade nas estradas portuguesas vão voltar a aumentar: 37 novos locais de controlo de velocidade já a partir do dia 1 de setembro, 12 deles medem a velocidade média, e mais 25 em “data a anunciar”. De acordo com o Jornal de Notícias, o Porto será o distrito mais vigiado com pontos de controlo.

O controlo da velocidade média, com radares que já tinham sido anunciados e testados, vai começar a ser feito no próximo dia 1 de setembro. São 12 os locais de controlo que medem a velocidade média em determinado trecho e vão estar distribuídos pelas seguintes localizações: autoestradas — A1, A25, A3 e A42 —, estradas nacionais — EN10, EN109 e EN211 — e itinerários complementares — IC19 e IC2.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) revela ao JN que, além dos 37 novos radares que se juntam aos 61 já existentes, estão previstos mais 25, ainda com “data a anunciar”. Ana Tomaz, vice-presidente da ANSR, explica o aumento relativamente à previsão — Governo anunciou 50 radares fixos e 30 móveis — com o facto de ter havido um “investimento da Ascendi (sete) e da Infraestruturas de Portugal (cinco)”.

O Porto vai ser o distrito com mais radares de velocidade média, estando previstos cinco, ainda que nem todos entrem em funcionamento já no próximo mês. O JN refere que, nesta primeira vaga, ficarão ativos pontos de controlo de velocidade na Trofa (A3), Paços de Ferreira (A42) e Marco de Canaveses/Penafiel (EN211).