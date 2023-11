A ligação entre as autoestradas A3 e A7, entre Braga e Guimarães, irá ser feita de forma condicionada entre esta terça-feira e sábado devido a obras de beneficiação do pavimento, anunciou em comunicado a Brisa Autoestradas.

Ainda segundo a concessionária, os trabalhos decorrerão fora do horário de maior trânsito, entre as 22h e as 7h.

