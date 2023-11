“Art Factor”

Biblioteca Palácio das Galveias, Campo Pequeno, 1049-046 Lisboa. Até 30 de novembro. Entrada gratuita.

Para viajar pela pop art italiana: foi por Espanha, Grécia, Polónia e Eslováquia que passou antes de cá chegar. Em Portugal, percorreu o Palácio das Galveias a 12 de outubro e aí se vai manter até 30 de novembro. A Art Factor: The Pop legacy in Post-War Italian Art surge em Lisboa como uma viagem no tempo que leva os seus visitantes a percorrer a Pop Art italiana desde os anos 60 até aos dias de hoje através de uma coleção de 250 peças. Entre estas estão trabalhos de artistas como Valerio Adami, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano e Emilío Tadini que dão vida ao tema central da exposição: o intercâmbio entre as artes gráficas e a literatura. Com entrada livre, a Art Factor apresenta-se como uma oportunidade para uma visita rápida e leve à arte contemporânea.

