Era um dérbi que valia a liderança do Campeonato: no Pavilhão João Rocha, o Sporting recebia o Benfica e defendia o primeiro lugar da classificação. Os leões entravam em campo com mais um ponto do que os encarnados ao fim de sete jornadas, o que significava que os encarnados podiam roubar o topo da tabela ao principal rival em caso de vitória do outro lado da Segunda Circular.

Com seis triunfos e uma derrota no Campeonato, tendo perdido em casa da Oliveirense, o Sporting defrontava o Benfica depois de ter carimbado a passagem à próxima fase da FIBA Europe Cup, eliminando o Balkan. “O Benfica tem muita qualidade, tem feito Campeonatos com grande competência. Esperamos um jogo extremamente difícil, mas os jogadores estão confiantes, sabem para o que vão e sabem que o objetivo é sempre ganhar”, explicou Pedro Nuno, o treinador leonino.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já Norberto Alves garantiu que os encarnados continuam focados na defesa do título apesar de já terem perdido com a Oliveirense e o FC Porto esta temporada. “Há um plano estratégico, tendo em conta os pontos fortes do adversário e tudo aquilo que poderemos explorar com o nosso estilo de jogo. Temos de ser mais consistentes, reduzindo os maus momentos. Queremos ganhar, é um jogo importante para a confiança e para as contas da fase regular”, atirou o técnico do Benfica, que não contava com o lesionado Diogo Gameiro.

Os primeiros instantes demonstraram desde logo qual é que seria a toada dominante da partida: duas equipas mais preocupadas com a defesa do que com o ataque, ações defensivas muito agressivas que dificultavam a existência de pontos e dois conjuntos que se conhecem muito bem. Os primeiros pontos demoraram a aparecer, com Terell Carter a abrir o marcador para o lado do Benfica ao fim de minuto e meio de jogo, e a falta de eficácia prolongou-se ao longo de todo o primeiro quarto.

Os encarnados nunca perderam a liderança do marcador e chegaram a ter 10 pontos de vantagem, com destaque para uma exibição positiva de Trey Drechsel, e o Sporting só conseguia aproximar-se com recurso a uma tarde muito inspirada de LoVett Jr., que conseguiu aproximar os leões do adversário no fim do primeiro quarto (14-16).

O jogo conquistou algum ritmo no segundo período, com as duas equipas a acelerarem as dinâmicas e a atuarem no erro do adversário — o Benfica ia beneficiando, porque o Sporting perdia várias bolas em zona ofensiva ou até na saída para o ataque e os encarnados dominavam nos ressaltos. Os leões ainda conseguiram aproveitar um desconto de tempo para dar a volta ao marcador, os encarnados empataram e acabaram por sair para o intervalo a vencer pela margem mínima num jogo claramente equilibrado (36-37).

#BasketBenfica | ⏸ Intervalo! Sporting CP 36-37 SL Benfica — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) November 25, 2023

O Sporting começou melhor na segunda parte, com Ron Curry a afundar e André Cruz e Mike Moore a finalizarem bons lances ofensivos para dar a volta ao marcador e deixar claro que o jogo seria discutido até ao fim. Os leões aproveitaram aquele que era claramente o melhor momento na partida para conquistar uma vantagem confortável, com o Benfica a ter alguma dificuldade para contrariar o ímpeto adversário, e foram para o último período a vencer por 12 pontos (66-54). Pelo meio, Lovett Jr continuava a brilhar, somando 21 pontos, e Ron Curry encerrou o terceiro quarto com um triplo impressionante.

O Benfica apostava tudo numa clara subida de rendimento de Toney Douglas, que no início do último período já somava os mesmos 21 pontos que LoVett Jr., e os habituais ânimos exaltados iam inflamando o Pavilhão João Rocha. Os encarnados conseguiram aproximar-se dos leões na ponta final, com Carter a juntar-se a Douglas e a dar a volta ao marcador já dentro do último minuto, e o jogo entrou nos derradeiros segundos completamente em aberto. Aí, LoVett Jr. fez mais dois pontos e empatou (80-80), levando tudo para um prolongamento de cinco minutos.

O Benfica esteve na frente do marcador durante quase todo o tempo adicional, mas um triplo de Ken Horton a poucos segundos do fim fez a diferença: o Sporting aguentou as últimas investidas dos encarnados e o jogo terminou de forma dramática, com um triplo de Broussard no derradeiro instante a ser invalidado por ter acontecido já para lá da hora. No fim, o Sporting venceu mesmo o dérbi do João Rocha e reforçou a liderança do Campeonato de basquetebol (91-88).