Vai ser uma espreitadela à vida de Carlos III e Camila, naquele que foi o primeiro ano do casal como Rei e rainha consorte. “Charles III: The Coronation” é o documentário da BBC com cerca de 90 minutos que acompanha a preparação do Palácio de Buckingham para a primeira coroação a ser celebrada em 70 anos no Reino Unido. A estreia está apontada para dezembro, embora sem dia certo confirmado.

O formato é narrado por Helena Bonham Carter, atriz britânica que interpretou a princesa Margarida na terceira e quarta temporadas de “The Crown”. De acordo com a BBC, vai contar com testemunhos de vários membros da família real, bem como de alguns dos funcionários que desempenham papéis fundamentais no Palácio de Buckingham.

A equipa de filmagens teve acesso a imagens exclusivas dos primeiros 12 meses de Carlos e Camila nos seus novos papéis, momentos “de grande dor e humor” e uma “perspetiva única dos mecanismos interiores por detrás de um momento definitivo que marca uma nova era na história da monarquia”, revela a BBC. As imagens mostram, por exemplo, um Carlos III de fato e gravata sentado no trono, durante os ensaios na Abadia de Westminster para a coroação.

“No coração desta história encontra-se um homem a assumir um novo cargo que sempre o esperou. Todos querem saber como enfrentou esse desafio“, conta Simon Young, diretor de história e departamento de não ficção da rede de televisão britânica. Já Kate Phillips, responsável pelos conteúdos de não ficção, descreveu o acesso dado à equipa como “extraordinário”, citada pelo jornal britânico.

Além da coroação, as imagens acompanham uma visita oficial do Rei à Alemanha, o Royal Ascot, uma visita de Estado do Presidente sul-africano e o seu primeiro discurso de Natal. Não se sabe ainda se fará alguma referência à relação de Carlos com os Duques de Sussex ou, mais precisamente, com o filho Harry, que, ao longo do primeiro ano de reinado do pai, lançou o livro de memórias “Na Sombra” e estreou o documentário na Netflix onde expõe os “esqueletos no armário” da família real.