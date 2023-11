Vital Moreira, jurista e ex-eurodeputado do PS, volta a censurar a atuação do Ministério Público (MP) depois da críticas à Operação Influencer. Desta vez, está em causa a Operação Teia e o arquivamento das suspeitas contra Luísa Salgueiro mas nem por isso o constitucionalista deixa de ser duro, acusando mesmo o MP de promover “assédio judiciário” a titulares de cargos políticos.

A autarca socialista foi constituída arguida por abuso de poder, suspeitando o MP de que teria escolhido a sua anterior chefe de gabinete como parte de uma alegada troca de favores com Joaquim Couto, à época presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso. O DIAP Regional do Porto acabou por arquivar a acusação, considerando que a nomeação de Marta Laranja Pontes (filha do então diretor do IPO do Porto, Laranja Pontes), tinha sido feita de livre vontade e sem pressões externas. O que motivou uma reação por parte de Vital Moreira.

